Mercato - Barcelone : Un rendez-vous au sommet programmé dans ce dossier brûlant de Xavi !

Publié le 20 mars 2022 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 22h31

Alors que le contrat de Sergi Roberto arrive à son terme, ce dernier devrait rencontrer les dirigeants du FC Barcelone la semaine prochaine.

Formé à la Masia, Sergi Roberto arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone. Alors qu’il est pourtant le 3ème capitaine de l’équipe derrière Sergio Busquets et Gerard Piqué, l’Espagnol ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. Si l'entrejeu est bouché en raison des présences de Frenkie de Jong, Pedri ou encore Nico, le poste de latéral droit pourrait également être barré. En effet, le Barça suit de près César Azpilicueta et Noussair Mazraoui, et la concurrence pourrait être trop forte pour le joueur de 30 ans. Si sa priorité est tout de même de continuer son aventure à Barcelone, Sergi Roberto pourrait bien voir son avenir se décanter dans les prochains jours.

Sergi Roberto a rendez-vous avec ses dirigeants