Mercato : Le FC Barcelone va perdre une grande star après Lionel Messi !

Publié le 28 mars 2022 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 28 mars 2022 à 15h32

Après avoir déjà perdu très gros l’été dernier avec le départ de Lionel Messi au PSG, le FC Barcelone ne reverra pas Antoine Griezmann. L’attaquant français, dans le cadre de son prêt à l’Atlético de Madrid, a rempli les conditions pour que son option d’achat soit levée et il appartiendra donc définitivement aux Colchoneros la saison prochaine.

En proie à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone a donc totalement revu ses méthodes de fonctionnement en interne depuis plusieurs mois, et le nouveau président Joan Laporta n’avait d’autre choix que de faire fondre sa masse salariale l’été dernier. Ainsi, le club catalan n’a pas été en mesure de prolonger le contrat de Lionel Messi qui s’est engagé libre avec le PSG en août 2021, mais l’attaquant argentin n’a pas été le seul à quitter le Camp Nou puisqu’en toute fin de mercato estival, Antoine Griezmann a été prêté par le Barça à l’Atlético de Madrid, deux ans seulement après son départ des Colchoneros . Et l’attaquant français regrette la tournure de son expérience à Barcelone comme il le confait à Transfermarkt en janvier dernier : « En raison des circonstances, les choses ne se sont pas aussi bien passées que je l'espérais. C'est pourquoi je voulais revenir pour jouer à nouveau pour Cholo (Diego Simeone ; ndlr) et Atleti. C'est ce que je voulais le plus, et la vérité, c'est que j'aime vraiment être ici et j'espère pouvoir continuer comme ça », a indiqué Griezmann. Et son avenir avec l’Atlético semble déjà tout tracé…

Griezmann va rester à l’Atlético