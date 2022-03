Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit très grand pour cet été !

Publié le 28 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

Alors que la situation financière du FC Barcelone demeure délicate comme les dirigeants blaugrana ne cessent de l’affirmer lors de leurs sorties médiatiques, le président Joan Laporta compterait frapper très fort pour le prochain mercato estival.

Certes, Joan Laporta évoquait en août dernier une dette d’1,3Md€. Pour autant, le président du FC Barcelone a tout de même déboursé la coquette somme de 55M€ environ pour le recrutement de Ferran Torres au cours du mercato hivernal tout en attirant Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves et Adama Traoré, en négociant certes des salaires relativement bas pour les deux premiers cités. Tout de même, les recrues se sont empilés au FC Barcelone malgré la crise financière traversée par le club culé et le président Laporta a affirmé à Mundo Deportivo samedi que quatre ou cinq recrues pourraient débarquer au FC Barcelone cet été.

Un top buteur, un latéral gauche et quatre autres recrues ?