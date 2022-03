Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala lâche un énorme message après son arrivée !

Publié le 6 mars 2022 à 11h00 par D.M.

Arrivé libre à l'ASSE lors du dernier mercato hivernal, Eliaquim Mangala ne regrette pas son choix et espère jouer un rôle dans le maintien du club stéphanois.

Un temps défenseur plus cher de l’histoire, Eliaquim Mangala a connu des lendemains compliqués. Recruté par Manchester City contre un chèque de 45M€ en 2014, le défenseur central a vécu, par la suite, un passage contrasté en Premier League, mais aussi au FC Valence. Laissé libre à la fin de la saison dernière par le club espagnol, le joueur de 31 ans a pris son temps avant de trouver un nouveau défi et relancer sa carrière. Après s’être entretenu physiquement à Miami, Mangala s’est engagé jusqu’à la fin de cet exercice avec l’ASSE. Un choix que ne regrette aucunement l’international français.

« Il n'y a rien de plus beau comme challenge »