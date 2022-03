Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : OL, Barcelone… Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Memphis Depay ?

Publié le 28 mars 2022 à 17h30 par B.C.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est loin d’apparaître comme un élément indiscutable au FC Barcelone, de quoi rendre son avenir incertain alors que Joan Laporta souhaiterait mettre la main sur une pointure en attaque.

Après quatre saisons et demie de bons et loyaux services à l’OL, Memphis Depay a pris la décision de quitter Lyon et la Ligue 1 l’été dernier afin de s’engager avec le FC Barcelone. Un choix qui a satisfait toutes les parties concernées, entre un joueur décidé à évoluer dans un club plus huppé, qui a de son côté vu d’un bon œil l’arrivée d’un renfort offensif sans débourser d’indemnité de transfert, tandis que Ronald Koeman en avait fait une priorité. L’ancien sélectionneur de la sélection néerlandaise voulait en effet retrouver Memphis Depay pour relancer le FC Barcelone, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’attaquant de 28 ans. S’il est le meilleur buteur du club culé en Liga avec ses 10 réalisations, Memphis Depay n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable en raison de ses problèmes physiques et de l'arrivée des recrues hivernales du Barça. Le départ de Koeman, remplacé par Xavi, n’a rien arrangé, de quoi rendre incertain l’avenir de l’international néerlandais, à un an de la fin de son contrat.

Memphis en plein doute pour son avenir