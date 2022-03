Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour les indésirables d’Ancelotti !

Publié le 29 mars 2022 à 19h00 par P.L.

Cet été, le Real Madrid voudrait se séparer de plusieurs indésirables comme Eden Hazard ou encore Luka Jovic. D'ailleurs, le club madrilène devrait voir une porte s'ouvrir en Serie A pour certains de ses joueurs.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid entend bien se renforcer. Le club madrilène a Kylian Mbappé dans le viseur et ne serait pas contre une arrivée d’Erling Haaland pour se renforcer offensivement. Mais la Casa Blanca devrait également compter quelques départs cet été. Gareth Bale, Isco et Marcelo ne devraient pas prolonger leurs contrats avec le Real Madrid et d’autres joueurs pourraient les suivre. Le pensionnaire de LaLiga souhaiterait se débarrasser de plusieurs éléments comme Eden Hazard ou encore Luka Jovic cet été. Et Florentino Pérez devrait voir une porte s’ouvrir pour certains des indésirables de l'effectif de Carlo Ancelotti.

Le Milan AC devrait sonder le Real Madrid pour plusieurs joueurs cet été