Mercato - PSG : Une nouvelle solution se présente pour Leandro Paredes !

Publié le 29 mars 2022 à 20h15 par A.C.

Cité parmi les candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes semble avoir gardé une excellente cote en Serie A.

Il y aura du changement au Paris Saint-Germain ! Après l’énième échec en Ligue des Champions, le club de la capitale devrait se montrer à nouveau très actif lors du mercato estival, avec Leonardo qui semble surtout vouloir faire un gros coup au milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG viserait notamment Paul Pogba, Aurélien Tchouameni ou encore Lucas Paqueta de l’Olympique Lyonnais. Avant de boucler des arrivées il faudra toutefois alléger un secteur assez étoffé, avec notamment des joueurs comme Ander Herrera et Leandro Paredes qui semblent être poussés vers la sortie. Ce dernier pourrait notamment rebondir dans son ancien club de l’AS Roma, où José Mourinho cherche des renforts pour la saison prochaine.

Allegri veut Paredes à la Juventus