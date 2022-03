Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge autour de ce gros coup de Leonardo !

Publié le 29 mars 2022 à 17h15 par A.C.

Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien être un grand acteur du prochain mercato estival, avec Leonardo qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain.

Souvent, Leonardo s’est tourné vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain... et ça ne devrait pas s’arrêter ! La presse italienne a relancé le feuilleton Milinkovic-Savic, qui est régulièrement lié au PSG et aux plus grands clubs européens, mais qui a finalement toujours été retenu par la Lazio. Les choses semblent avoir changé désormais, puisque le club romain serait à la recherche d’argent et une vente de Sergej Milinkovic-Savic pourrait aider à renflouer les caisses. Le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque le Serbe aurait également été approché par Manchester United, qui cherche un potentiel remplaçant à Paul Pogba.

La Juventus abdique pour Milinkovic-Savic