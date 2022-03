Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prend rendez-vous pour son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 9h45 par Th.B.

Bien qu’il bénéficierait d’une offre de prolongation de contrat provenant de la direction de Manchester United, Paul Pogba n’aurait pas l’intention de donner une réponse franche sur la question avant la fin de la saison. Le PSG va devoir se montrer patient…

« Le PSG ? Qu’est-ce qui est vrai dans tout ça ? a vérité, c’est que je suis à Manchester, je finis ma saison. Après, le temps nous le dira, mais ça ne veut pas dire que je vais partir aussi. ». Diffusée sur les antennes de France Télévisions, l’émission Tout le Sport proposait la semaine dernière une interview de Paul Pogba dans laquelle le milieu de terrain de Manchester United laissait planer le doute quant à son avenir. Pour rappel, le contrat de Paul Pogba arrivera à expiration à la fin de la saison chez les Red Devils et à ce jour, il n’existerait aucune trace d’un potentiel accord entre les deux parties pour que le contrat du champion du monde soit renouvelé. De bon augure pour le PSG ? Pas vraiment.

Pas de décision avant la fin de la saison