Mercato - Barcelone : Xavi va prendre une grande décision pour Dani Alves !

Publié le 28 mars 2022 à 8h30 par B.C.

Alors que le bail de Dani Alves arrive à expiration à l’issue de la saison, le FC Barcelone n’aurait pas encore tranché concernant l’avenir du latéral droit.

Libre après son départ de São Paulo, Daniel Alves n’a pas voulu entendre parler de retraite malgré ses 38 ans. Déterminé à l’idée de retourner au FC Barcelone, l’international brésilien est parvenu à ses fins grâce à Xavi, de retour sur le banc de touche. Depuis, Dani Alves est apparu à 9 reprises sous le maillot du Barça et a répondu aux attentes, mais son avenir n’en reste pas moins incertain. Son contrat expire à l’issue de la saison et aucune prolongation n’est encore à l’ordre du jour, et le statu quo devrait encore durer.

Xavi aura le dernier mot pour Dani Alves