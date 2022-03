Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable forcing de Dani Alves pour boucler son retour !

Publié le 19 mars 2022 à 5h00 par A.M.

De retour au FC Barcelone cet hiver, Daniel Alves reconnaît qu'il a particulièrement insisté auprès de Joan Laporta pour revenir.

Alors qu'il s'est retrouvé libre après la rupture de son contrat avec Sao Paulo, Daniel Alves n'avait aucune intention de prendre sa retraite. Mieux encore, sa volonté était de revenir en Europe par la grande porte. C'est ainsi que cet hiver, l'international brésilien a fait son grand retour en FC Barcelone, 5 ans et demi après son départ. Mais tout ne fut pas simple comme le raconte Daniel Alves qui a du insister auprès de Joan Laporta.

«J'ai commencé à être lourd avec lui, je l'appelais une fois par mois»