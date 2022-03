Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau crack brésilien pour Xavi ?

Publié le 18 mars 2022 à 23h00 par A.C.

A la recherche du moindre renfort, le FC Barcelone serait disposé à aller se servir dans le championnat brésilien, avec un tout jeune défenseur de 18 ans.

La presse catalane donne un nombre incalculable de pistes pour le FC Barcelone. Des plus onéreuses au moins connus, elles semblent avoir un point commun : elles mènent quasiment toutes à deux jeunes joueurs à fort potentiel. C'est le cas avec Erling Haaland, prodige européen par excellence qui semble toutefois beaucoup trop cher pour le Barça, jusqu’à Ryan Gravenberch, la nouvelle pépite de l’écurie Raiola. Mais le secteur qui devrait le plus se renforcer semble être la défense, puisque Gerard Piqué s’approche inexorablement de la retraite et Samuel Umtiti comme Clément Lenglet semblent destinés à un départ. Là encore plusieurs noms ont été évoqués, mais les scouts du FC Barcelone semblent avoir trouvé la perle rare au Brésil.

Kaiky, la nouvelle pépite brésilienne qui plait au Barça