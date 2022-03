Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar déjà menacé pour ce crack de Ligue 1 ?

Publié le 30 mars 2022 à 0h45 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces d’Amine Gouiri qui est en train d’exploser du côté de l’OGC Nice, le PSG devra néanmoins affronter une concurrence XXL sur ce dossier.

Plus que jamais en quête d’un gros renfort en attaque l’été prochain avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG aurait coché à cet effet le nom d’Amine Gouiri (22 ans). L’attaquant de l’OGC Nice, auteur de 10 buts et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1, est en train d’exploser chez les Aiglons qu’il avait rejoint à l’été 2020 pour seulement 7M€ en provenance de l’OL où ses perspectives d’évolution étaient trop limitées. Et si le PSG veut rafler la mise avec Gouiri, il devra prendre le dessus sur plusieurs cadors étrangers…

Gouiri également ciblé par le Milan AC et Dortmund