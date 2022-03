Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le dossier Lewandowski !

Publié le 29 mars 2022 à 22h45 par Th.B.

Pour éventuellement tourner la page Kylian Mbappé, le PSG suivrait d’un oeil avisé le cas Robert Lewandowski au Bayern Munich, qui n’apprécierait absolument pas sa situation contractuelle et le petit jeu du club bavarois avec Erling Braut Haaland.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, le PSG songeait entre autres à Robert Lewandowski en plus d’Erling Braut Haaland pour l’éventuelle succession de Kylian Mbappé dont le contrat au sein du club de la capitale arrivera à expiration à l’issue de la saison. Cependant, l’attaquant du Bayern Munich figurerait également sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone. Président du Barça , Joan Laporta aurait promis un grand attaquant à son entraîneur Xavi Hernandez cet été. Du côté du Bayern Munich, Robert Lewandowski est sous contrat jusqu’en juin 2023 et aucune discussion concrète n’aurait été initiée avec les décideurs du Bayern Munich selon Jan Aage Fjortoft.

« Lewandowski est furieux de sa situation »