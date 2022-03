Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça face à plusieurs difficultés avec Lewandowski ?

Publié le 29 mars 2022 à 16h10 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG aurait Robert Lewandowski dans sa ligne de mire. Toutefois, le FC Barcelone serait également intéressé par l'attaquant du Bayern Munich. Mais Joan Laporta devrait faire face à quelques difficultés sur le dossier.

Même si Kylian Mbappé se rapprocherait de plus en plus d’une prolongation au PSG, comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Leonardo se préparerait à toutes les éventualités. De ce fait, le directeur sportif parisien prévoirait un potentiel départ de l’attaquant de 23 ans et explorerait quelques pistes sur le marché des transferts pour assurer sa succession. Dans cette optique, le10sport.com vous annonçait en août dernier que Robert Lewandowski était l’une des priorités de Leonardo. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club à s’intéresser au Polonais puisque le FC Barcelone serait également sur le coup. Mais Joan Laporta devrait faire face à plusieurs problèmes sur le dossier.

L’âge, le Bayern et le salaire de Lewandowski et ne devraient pas faciliter la tâche à Laporta