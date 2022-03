Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va tenter un énorme coup avec Joao Felix !

Publié le 29 mars 2022 à 9h30 par A.M.

En quête d'un nouvel attaquant, le FC Barcelone devrait tenter sa chance pour Joao Felix l'été prochain, un profil très apprécié par Joan Laporta qui évoque lui-même cette piste.

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone veut frapper un très grand coup l'été prochain, et cela passera probablement par le recrutement d'un nouveau buteur de renom. Dans cette optique, la grande priorité catalane se nomme Erling Haaland, mais la concurrence dans ce dossier sera très féroce ce qui pousse le Barça à étudier d'autres pistes à l'image de celles menant à Robert Lewandowski, Mohamed Salah ou encore Raphinha. Mais ce n'est pas tout.

Laporta veut tenter sa chance pour Joao Felix