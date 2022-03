Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n’est plus le bienvenu à Barcelone !

Publié le 29 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Contactée par The Athletic, une bande de socios blaugrana a tenu à faire savoir qu’entre Lionel Messi et Erling Braut Haaland, comme potentielle recrue du FC Barcelone, leur choix ne se portera pas sur l’attaquant du PSG.

Et si Lionel Messi effectuait son grand retour au FC Barcelone ? L’attaquant du PSG a vu Dani Alves, par le biais d’un entretien accordé à ESPN avant le Clasico remporté par le Barça 4 buts à 0 face au Real Madrid, et Pedri, plus récemment, lui ouvrir en grand la porte du FC Barcelone. Cependant, les socios du Barça ne semblent pas être sur la même longueur d’onde que les deux jours du FC Barcelone. D’autant plus si l’opportunité Erling Braut Haaland se présentait au Barça.

« La plupart des socios opteraient pour Haaland »