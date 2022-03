Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a tranché pour Lionel Messi !

Publié le 29 mars 2022 à 1h45 par Th.B.

Que ce soit Dani Alves ou Pedri, le vestiaire de Xavi Hernandez a ouvert la porte à un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Cependant, les socios du club culé, dont la voix est prise en compte par la direction du Barça, opteraient plutôt pour Erling Braut Haaland.

« Un retour de Messi ? J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier » . Après Dani Alves, Pedri s’est lui aussi exprimé dans la presse par le biais d’une entrevue avec La Vanguardia pour inciter Lionel Messi à revenir au FC Barcelone cet été. Néanmoins, l’attaquant du PSG qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire, n’aurait pas l’intention de rompre son engagement envers le PSG comme le journaliste Guillem Balague le révélait dernièrement dans l’une de ses chroniques hebdomadaires pour Le Parisien . D’autant plus qu’un retour de Lionel Messi ne ferait pas l’unanimité du côté du FC Barcelone.

Les socios privilégient Haaland à Messi !