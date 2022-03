Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Xavi laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 29 mars 2022 à 1h30 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Luis Maximiano assure ne pas se soucier de son avenir, préférant se focaliser sur l'instant présent.

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2019, Neto devrait prochainement faire ses valises. En effet, le Brésilien n’a jamais réussi à remettre en question la place de Marc-André Ter Stegen, et souhaiterait quitter la Catalogne pour obtenir plus de temps de jeu. Alors que les Blaugrana souhaitent le remplacer, Luis Maximiano serait l’une des cibles de Xavi. Présent à Grenade depuis seulement quelques mois, le Portugais séduit par ses belles performances en Liga, lui qui a réalisé 96 arrêts en 26 matchs, soit le plus haut total du Championnat. Cependant, alors que le Barça pourrait tenter une offensive pour l’attirer cet été, le gardien de 23 ans préfère ne pas penser à son avenir, et se concentre en priorité sur la fin de saison.

Luis Maximiano préfère se concentrer sur le présent