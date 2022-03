Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante du FC Barcelone sur un retour de Messi !

Publié le 28 mars 2022 à 23h10 par B.C. mis à jour le 28 mars 2022 à 23h14

Alors que plusieurs rumeurs ont circulé dernièrement sur un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta a exclu cette possibilité.

Avec ses problèmes financiers, le FC Barcelone a été dans l’incapacité de conserver Lionel Messi l’été dernier, provoquant le départ de l’idole argentine. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps avant de se positionner concrètement sur le septuple Ballon d’Or. Depuis le début de la saison, Lionel Messi s’adapte donc à sa nouvelle vie, non sans difficulté. Avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 apparitions, La Pulga est loin de son meilleur niveau, de quoi placer l’attaquant de 34 ans au centre des critiques. Dernièrement, plusieurs rumeurs ont fait état d’un possible départ de Messi dès cet été, afin d’éventuellement retrouver le FC Barcelone. Cependant, la tendance est bel et bien à un avenir au PSG pour le joueur, d’autant que Joan Laporta n’envisage pas le retour de l’enfant du club culé.

« Pour l'instant, nous n'envisageons pas son retour »