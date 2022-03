Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération improbable envisagée avec Lionel Messi ?

Publié le 28 mars 2022 à 21h45 par D.M.

Club formateur de Lionel Messi, les Newell's Old Boys rêveraient d'accueillir la star argentine. Le joueur voit son contrat avec le PSG prendre fin en 2023.

Les premiers mois de Lionel Messi à Paris suscitent plusieurs interrogations. Depuis son arrivée, le joueur ne parvient pas à se montrer performant. Sifflé par le public du Parc des Princes après l’élimination de son équipe en Ligue des champions, l’international argentin a trouvé refuge avec sa sélection. Face au Venezuela vendredi dernier, Messi a, comme par hasard, trouvé le chemin des filets, ce qui a eu pour conséquence de se questionner sur son bien-être au PSG. Liée au club de la capitale jusqu’en 2023, la Pulga ne devrait pas quitter la Ligue 1 lors du prochain mercato estival, mais la question de son avenir devrait revenir au premier plan l’année prochaine.

Les Newell's Old Boys rêvent de Lionel Messi