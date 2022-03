Foot - PSG

PSG - Malaise : Après les sifflets du Parc des Princes, Messi est encore défendu !

Publié le 28 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Cesc Fabregas ne comprend pas comment certains supporters du PSG ont pu siffler La Pulga.

L'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions ne passe pas auprès des supporters du PSG qui avaient manifesté leur mécontentement en sifflant plusieurs joueurs parisiens au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux. Neymar et Lionel Messi étaient particulièrement ciblés. Très proche de l'Argentin, avec lequel il a joué au FC Barcelone, Cesc Fabregas pousse d'ailleurs un coup de gueule.

«Les supporters devraient le remercier et l’encourager»