PSG : Le message poignant de Verratti après l’élimination de l’Italie !

Publié le 26 mars 2022 à 22h20 par P.L. mis à jour le 26 mars 2022 à 22h26

Ce jeudi, l'Italie a dit au revoir à ses espoirs de participer à la Coupe du monde 2022 suite à la défaite contre la Macédoine du Nord (1-0). Mais malgré cette grande désillusion, Marco Verratti a tenu à remercier l'ensemble du staff de la sélection italienne et ses supporters.