PSG - Malaise : Nasser Al-Khelaïfi reçoit un soutien totalement inattendu !

Publié le 25 mars 2022 à 21h10 par P.L.

Depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi fait les frais de quelques critiques concernant sa gestion du club. Néanmoins, le président parisien bénéficie d'un soutien de taille puisque Medhi Benatia est monté au créneau pour lui.

Depuis l’élimination cuisante du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions, les critiques fusent sur la direction du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi est l’une des cibles du supporters parisiens, sa gestion au sein de la formation de Ligue 1 étant vivement remise en question. Beaucoup reprochent au président du PSG de privilégier le recrutement et le traitement de faveur de certaines stars plutôt que le collectif. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi bénéficie d’un énorme soutien de la part de certaines de ses connaissances, comme Medhi Benatia qui n’a pas hésité à monter au créneau pour lui.

« Si tout le monde travaillait comme Nasser, le PSG serait déjà plus haut »