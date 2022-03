Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salah, Lewandowski... Leonardo reçoit une grande nouvelle !

Publié le 29 mars 2022 à 1h15 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour les recrutements de Mohamed Salah et de Robert Lewandowski. Et heureusement pour le club de la capitale, l'écurie blaugrana serait freinée financièrement pour ces deux dossiers.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été. Alors que son numéro 7 pourrait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour le remplacer. En plan B, le directeur sportif du PSG a identifié le profil de Robert Lewandowski. Et en cas d'échec sur ces deux dossiers, Leonardo pourrait se tourner vers Mohamed Salah. Toutefois, le dirigeant du PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone pour le buteur du Bayern et l'attaquant de Liverpool.

Xavi face à un problème de masse salariale pour Salah et Lewandowski ?