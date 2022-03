Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait une grande promesse à Xavi !

Publié le 29 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 29 mars 2022 à 13h34

Déjà très actif en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone souhaite absolument recruter un grand attaquant. Joan Laporta l'aurait promis à Xavi et plusieurs noms circulent déjà. Le président du Barça fait ainsi le point sur ces pistes.

L'été prochain, le FC Barcelone compte bien frapper très fort afin de confirmer son regain de forme. Le nouveau projet de Xavi semble être très bien lancé notamment avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, mais afin de poursuivre sur cette lancée, le Barça a bien l'intention de se renforcer de façon encore plus importante l'été prochain. Dans cette optique, Joan Laporta a confirmé la signature de deux premiers joueurs. « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs », assure le président du FC Barcelone au micro de RAC1 . S'il ne dévoile pas l'identité de ces deux recrues, il s'agit très probablement de Franck Kessié (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea). Néanmoins, le FC Barcelone ne devrait pas se contenter du recrutement de joueurs libres puisque selon les informations du Chiringuito , Joan Laporta aurait promis à Xavi l'arrivée d'un grand attaquant.

Laporta a promis un buteur à Xavi