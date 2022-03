Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sonnette d’alarme est tirée pour Haaland !

Publié le 30 mars 2022 à 0h15 par Th.B.

Pourtant intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, le PSG ne serait pas en position favorable pour accueillir l’attaquant du Borussia Dortmund à l’instant T. Explications.

Disposant d’une clause libératoire fixée à 75M€ et effective au terme de la saison en cours dans son contrat au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait susceptible d’aller voir ailleurs. Le10sport.com vous révélait en août dernier que le Norvégien était la priorité des dirigeants du PSG si jamais Kylian Mbappé venait à plier bagage à l’issue de son contrat à l’intersaison. Néanmoins, il se pourrait que le train Haaland ait déjà quitté la gare pour le PSG.

Le PSG serait totalement dépassé dans le dossier Haaland…