Mercato - PSG : Le Qatar sur le point de s’incliner devant Barcelone ?

Publié le 29 mars 2022 à 23h10 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Raphinha à Leeds, le FC Barcelone aurait pris l’avantage dans cette opération et bénéficierait en outre de la préférence du Brésilien…

« C'est un grand joueur, un ailier droit avec un pied inversé. Nous avons de bons rapports de Deco » . Voici une partie du message que Joan Laporta a livré ces dernières heures à la RAC1 au sujet de l’intérêt du FC Barcelone pour Raphinha. Le président du Barça ne s’est pas caché alors que la presse ne cesse d’envoyer l’ailier de Leeds au club culé. En parallèle, et alors que le contrat d’Angel Di Maria ne sera pas prolongé à l'issue de la saison, il a été stipulé par la presse anglaise que le profil de Raphinha serait apprécié de la direction du PSG. Pour autant, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain ne seraient pas dans une position confortable pour accueillir l’international brésilien.

Le PSG accuse un gros retard sur le Barça pour Raphinha !