Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse opération montée par Laporta pour cette piste à 55M€ ?

Publié le 29 mars 2022 à 15h00 par P.L.

Face au possible départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait identifié son successeur en Raphinha. Et Joan Laporta pourrait monter une grosse opération, incluant un joueur catalan dans le transfert, pour convaincre Leeds United.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone aimerait bien se renforcer sur tous les plans. Avec le possible départ d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain, le club culé serait à la recherche d’un nouvel ailier droit et aurait jeté son dévolu sur Raphinha. Le profil technique et rapide du Brésilien plairait à Xavi et ce dernier ne serait pas contre l’accueillir pour remplacer Ousmane Dembélé. Mais l’affaire pourrait s’avérer compliquée pour le FC Barcelone au vu de la concurrence sur le dossier, le PSG et Manchester United étant également intéressés par l'ailier de 25 ans, et du prix que réclamerait Leeds United (55M€). Mais Joan Laporta aurait peut-être un plan pour réduire ce montant.

Le Barça pourrait envisager d’inclure Trincao dans l’opération avec Leeds United pour Raphinha