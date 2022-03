Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance les grandes manœuvres pour Tchouaméni !

Publié le 29 mars 2022 à 15h10 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresse notamment à Aurélien Tchouaméni et visiblement, le club de la capitale a lancé les grandes manœuvres en coulisse.

L'été prochain, l'une des priorités du PSG sera de renforcer son milieu de terrain, et dans cette optique, le nom d'Aurélien Tchouaméni revient avec insistance ces derniers jours. En conférence de presse avec l'équipe de France, le milieu de terrain de l'AS Monaco a d'ailleurs évoqué un éventuel transfert à Paris : « Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs, malheureusement pour eux ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont beaucoup de titres, de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin, mais je considère le PSG comme une grande équipe ».

Le PSG s'active sérieusement pour Tchouaméni