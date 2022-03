Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une voie royale pour le premier gros coup de l’été de Longoria ?

Publié le 29 mars 2022 à 14h10 par A.C.

Pas vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato.

Le visage de l’Olympique de Marseille devrait changer la saison prochaine. Après avoir beaucoup travaillé lors des dernières sessions de transfert, Pablo Longoria pourrait offrir encore quelques renforts de taille à Jorge Sampaoli cet été. Avec le départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat une place devrait se libérer au milieu et comme souvent le président de l’OM devrait se tourner vers la Serie A, avec la presse italienne qui évoque un intérêt prononcé pour Jordan Veretout. Ce dernier semble être poussé vers la sortie à l’AS Roma par José Mourinho et un retour en Ligue 1 du côté de l’OM ne le laisserait pas insensible.

Entre la Roma et Veretout, c’est fini