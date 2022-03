Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de la presse espagnole sur Tchouaméni !

Publié le 29 mars 2022 à 7h45 par D.M.

Courtisé par plusieurs écuries européennes à l'instar du PSG, Aurélien Tchouameni devrait rejoindre le Real Madrid si l'on en croit les informations de la presse espagnole.

« Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie ». Présent en conférence de presse ce dimanche, Aurélien Tchouameni a été interrogé sur le PSG, l’un des clubs intéressés par sa situation. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a dit que du bien de la formation parisienne. Mais selon les informations d’ As , il voudrait rejoindre le Real Madrid. Même si son entourage dément un accord avec la formation merengue , Tchouaméni devrait évoluer en Liga la saison prochaine

Tchouaméni annoncé au Real Madrid