Mercato - PSG : Feu vert pour Al-Khelaïfi dans ce dossier XXL…

Publié le 29 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En pleine bourre avec l’AS Monaco et l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni affole déjà le marché des transferts. Et le milieu de terrain tricolore a ouvert la porte au PSG qui fait partie de ses courtisans…

Auteur de son premier but en équipe de France vendredi soir face à la Côte d’Ivoire (2-1), Aurélien Tchouaméni (22 ans) a donc confirmé qu’il était l’une des grandes révélations françaises de la saison. Le PSG et le Real Madrid ne s’y sont d’ailleurs pas trompés et semblent avoir engagés un bras de fer colossal pour recruter Tchouaméni l’été prochain, et le joueur de l’AS Monaco a lâché une première à Nasser Al-Khelaïfi dimanche en conférence de presse.

« Le PSG, une grande équipe »