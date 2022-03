Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier gros coup de l’été 2022 déjà trouvé par Longoria ?

Publié le 29 mars 2022 à 14h30 par A.C.

Jordan Veretout pourrait être l’un des prochains coups de Pablo Longoria du côté de l’Olympique de Marseille. Actuellement à l’AS Roma, l’ancien du FC Nantes et de l’ASSE ne semble plus être dans les plans de José Mourinho.

Le départ de Boubacar Kamara devrait être un coup dur pour l’Olympique de Marseille. Non seulement Jorge Sampaoli perdra un joueur formé au club, mais également un pion essentiel de son dispositif, qui peut d’ailleurs évoluer au milieu comme défense. Lors d’une conférence de presse en janvier dernier, Pablo Longoria avait laissé entendre avoir encore un espoir de prolonger Kamara, mais le temps est passé et aucune nouvelle à ce sujet n’est sortie. En Espagne, on annonce d’ailleurs que l’Atlético de Madrid discuterait déjà avec le joueur de l’OM, alors qu’en Italie on parle plutôt d’un intérêt prononcé de l’Inter ou de l’AC Milan. Un scénario catastrophe qui semble bien se dessiner, puisque Longoria aurait déjà pris les devants pour lui trouver un remplaçant et comme souvent par le passé, il semble s’être tourné vers la Serie A...

Longoria prépare déjà le terrain pour Veretout

Voilà plusieurs semaines déjà que la presse transalpine parle d’un certain intérêt de l’Olympique de Marseille pour Jordan Veretout, qui évolue actuellement à l’AS Roma. Comme l’ont montré les opérations autour de Cengiz Ünder et Pau Lopez, les relations avec le club romain sont excellentes et Pablo Longoria pourrait donc en profiter. D’après les informations de Calciomercato.com , une offre de 8M€ aurait d’ailleurs été évoquée par le président de l’OM lors de récentes discussions, avec l’international français qui réclamerait tout de même un salaire de 6M€ par an. Une somme importante pour l’OM, puisque c’est à peu près ce que gagne Dimitri Payet actuellement.

L’AS Monaco, la véritable menace ?