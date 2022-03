Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland veut suivre les traces de Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 22h15 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait évoluer au Real Madrid avec Kylian Mbappé la saison prochaine et il aurait déjà formulé une exigence.

Si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que la situation autour de Kylian Mbappé a commencé à changer, la presse espagnole continue à donner pour escomptée son arrivée au Real Madrid. Il fait dire que la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain ne rend pas les choses simples, mais le Qatar a des arguments pour le convaincre. C’est notamment le cas d’un salaire de 50M€ par an qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde et qui serait tout simplement le double de ce que lui offrirait le Real Madrid. Mais Florentino Pérez ne semble pas vouloir s’arrêter là, puisqu’il rêverait de recruter Erling Haaland, en plus de souffler Mbappé au PSG.

Haaland veut le même salaire de Mbappé au Real Madrid