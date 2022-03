Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme ouverture pour Robert Lewandowski !

Publié le 31 mars 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Robert Lewandowski ne fermerait pas la porte à une prolongation au Bayern Munich, mais les dirigeants n'ont toujours formulé aucune offre. Le PSG pourrait en profiter et revenir à la charge dans ce dossier.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La fin de saison approche, mais le joueur n’a toujours pas dévoilé son choix. En Espagne, son arrivée au Real Madrid ne fait plus le moindre doute. Pourtant, rien n’est encore joué dans ce dossier. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le joueur de 23 ans est évidemment attiré par un départ en Liga, mais souhaite écouter les dirigeants du PSG avant de trancher. Alors qu’il semblait prêt à claquer la porte à la fin de la saison, Mbappé ne ferme, aujourd'hui, plus la porte à une prolongation de courte durée, à condition évidemment que le club lui offre une maitrise totale de son avenir après la Coupe du monde au Qatar. Tout est encore possible dans ce dossier, qui donne du fil à retordre aux dirigeants qataris. Car si Mbappé rejoint le Real Madrid cet été, le PSG va devoir faire vite pour dénicher son remplaçant. La priorité se nomme Erling Haaland selon nos informations exclusives. Mais un autre joueur de Bundesliga intéresse le PSG et pourrait, prochainement, recevoir un appel du club de la capitale.

Le PSG avait tenté une approche l'été dernier

Selon les informations exclusives du 10Sport.com , le PSG est intéressé par Robert Lewandowski. Auteur de 45 buts sous le maillot du Bayern Munich cette saison, toutes compétitions confondues, l’international polonais avait d’ailleurs été contacté par les responsables français lors de l’été 2021, à un moment où le Real Madrid dégainait des offres importantes pour tenter d’arracher Kylian Mbappé. Lors d’une vidéo publiée sur Youtube , Fabrizio Romano confirme l’approche du PSG pour Lewandowski. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Pini Zahavi avait été approché, mais ni le Bayern Munich, ni l’entourage de l’attaquant n'avait l’intention de rejoindre la Ligue 1. Le club parisien n’avait entamé aucune négociation avec la formation bavaroise. Mais à en croire le journaliste italien, le PSG pourrait revenir à la charge dans ce dossier. Et pour cause, Lewandowski aimerait prolonger son contrat avec son équipe, mais les pourparlers n’auraient toujours pas débuté.

Lewandowski attend un signe du Bayern Munich

Les dirigeants du Bayern Munich resteraient étrangement silencieux, malgré leurs envies de conserver Robert Lewandowski. Un silence qui inquiète l’agent du joueur. Pini Zahavi voudrait trouver un accord, au plus vite, avec les responsables allemands, mais la situation traîne en longueur. Le Bayern Munich va devoir se méfier puisque plusieurs équipes européennes surveilleraient de près la situation. Le PSG pourrait bien revenir à la charge, en cas de départ de Kylian Mbappé. Lewandowski aurait également la côte en Premier League et en Liga. Le FC Barcelone serait notamment en discussions avancées avec l’entourage de l’attaquant, mais aucune décision n’aurait encore été prise. Fabrizio Romano annonce, toutefois, que le Bayern Munich garde la main mise dans ce dossier puisque Lewandowski voudrait prolonger son aventure en Bundesliga. Mais en attendant, ce dossier reste ouvert..