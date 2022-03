Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas fait une annonce pour l'avenir d'Aouar !

Publié le 31 mars 2022 à 15h39 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2022 à 15h40

En fin de contrat en juin 2023, Houssem Aouar pourrait quitter l'OL à l'issue de la saison. Jean-Michel Aulas a fait le point sur ce dossier.