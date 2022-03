Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi répond à Javier Tebas pour le fair-play financier !

Publié le 31 mars 2022 à 15h15 par A.M.

Le nouveau fair-play financier établi conjointement par l'UEFA et l'ECA ne fait pas l'unanimité et Javier Tebas craint que Nasser Al-Khelaïfi ait fait en sorte de favoriser le PSG. Le président de l'ECA répond à ces critiques.

Vivement critiqué, le fair-play financier va évoluer. En effet, les nouvelles règles prévoient de limiter les dépenses des clubs en salaires, transferts et commissions d'agents à 70% de leurs revenus à partir de 2025. D'autre part, les pertes autorisées sur une période de trois ans sont doublées, passant de 30M€ à 60M€ et pourront être couvertes par des injections de fonds. Par conséquent, Javier Tebas n'a pas manqué d'afficher ses première critiques, craignant « un financement artificiel des clubs Etats » à l'image du PSG ou de Manchester City. Il faut dire que les nouvelles règles du fair-play financier ont été établies conjointement par l'UEFA et l'ECA, organisme présidé par un certain Nasser Al-Khelaïfi à qui il est donc reproché de faire en sorte de favoriser le PSG. Toutefois, il répond clairement à ces critiques.

La mise au point d'Al-Khelaïfi