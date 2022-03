Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une grande décision pour ce crack !

Publié le 31 mars 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du Bayern Munich qui semble en avoir fait une priorité pour son recrutement, le jeune défenseur du PSG El Chadaille Bitshiabu sera retenu coûte que coûte par Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que l’exode des jeunes talents du PSG est un sujet sensible depuis le début de l’ère QSI, le Bayern Munich espère réaliser un autre coup à Paris après Tanguy Kouassi en 2020 et est annoncé avec insistance sur les traces d’El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Le jeune défenseur central du PSG, qui a signé son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2024, est l’un des espoirs actuels les plus prometteurs du club de la capitale, ce qui incite donc le Bayern à vouloir foncer sur son profil. Mais le PSG a pris une décision ferme…

Le PSG ne lâchera pas El Chadaille Bitshiabu