Mercato - PSG : Donnarumma tient une première piste pour quitter le PSG !

Publié le 31 mars 2022 à 11h15 par A.C.

Vraisemblablement en échec au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma souhaiterait retrouver la Serie A, où la Juventus semble à nouveau rêver d’un gros coup.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, l’Italien serait en total perdition au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas la version des médias italiens, qui assurent que Donnarumma n’aurait jamais dû commettre l’erreur de quitter l’AC Milan pour rejoindre le PSG l’été dernier. La concurrence avec Keylor Navas aurait miné sa confiance et cela s’est vu lors de l’élimination du PSG en Ligue des Champions, mais surtout lors des récents matchs de l’Italie, qui n’a pas réussi à se qualifier pour le prochain Mondial.

La Juventus alertée par la situation de Donnarumma, mais...