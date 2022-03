Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance le feuilleton Donnarumma !

Publié le 30 mars 2022 à 12h30 par A.C.

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Gianluigi Donnarumma essuie un grand nombre de critiques... surtout dans son pays natal, l’Italie.

Il y a seulement quelques mois, Gianluigi Donnarumma était sur le toit de l’Europe. Élu meilleur joueur et meilleur gardien de l’Euro, l’Italien avait été crucial pour la victoire finale des siens, avec plusieurs arrêts décisifs face à l’Espagne, la Belgique ou encore en finale face à l’Angleterre. Tout le monde a ainsi salué le talent de Leonardo, lorsqu’il a réussi à l’attirer au Paris Saint-Germain sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Les choses ont pourtant bien changé depuis ! Après toute une saison à batailler avec Keylor Navas pour une place de titulaire, Donnarumma a perdu de sa superbe... et a surtout perdu toute chance de briller. Plus de Ligue des Champions avec le PSG et surtout pas de Coupe du monde 2022 avec l’Italie, après une énorme désillusion en barrages. D’ailleurs, le gardien de 23 ans est jugé en grande partie coupable de ces deux échecs.

En Italie, on n’a aucune pitié pour Donnarumma

Ces dernières semaines, la presse italienne a largement abordé la situation de Gianluigi Donnarumma, qui ne serait plus que l’ombre du grand prodige de l’AC Milan. La victoire anecdotique face à la Turquie de ce mardi (2-3), n’a rien changé. Ce mercredi matin, La Gazzetta dello Sport regrette l’inattention et la fébrilité d’un Donnarumma méconnaissable, le poussant à très vite rebondir pour retrouver son niveau. Il Corriere dello Sport va plus loin, en assurant que la peur semble avoir pris un Donnarumma dont la force était pourtant la sérénité. Ce dernier serait ainsi passé de « pilier » du projet de Roberto Mancini à véritable « problème ».

Mais également pour le PSG !