Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone vend la mèche pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2022 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Kylian Mbappé ces derniers jours, le FC Barcelone devrait finalement passer son tour pour l’attaquant du PSG, estimant qu’il disposait déjà d’un accord avec le Real Madrid.

Ces derniers jours, L’Equipe et la presse espagnole ont été unanimes sur l’intérêt porté par le FC Barcelone pour Kylian Mbappé, et le club catalan souhaiterait profiter de la fin de contrat de l’attaquant français au PSG pour l’attirer libre l’été prochain. Mais le Real Madrid, qui courtise Mbappé depuis de nombreuses années, semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier avec notamment un accord de principe de la part du joueur du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé. Et Barcelone semble déjà se rendre à l’évidence…

« Il a un pré-accord avec Madrid »