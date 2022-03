Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mohamed Salah a tranché pour le Barça !

Publié le 30 mars 2022 à 9h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aimerait mettre la main sur Mohamed Salah en marge du prochain mercato, l’attaquant de Liverpool n’aurait nullement l’intention de rejoindre un club de Liga.

Comme The Athletic le révélait dans la journée de lundi, Joan Laporta aurait la ferme intention de recruter un attaquant de classe mondiale au FC Barcelone au cours du prochain mercato estival. Les noms de Robert Lewandowski, d’Erling Braut Haaland voire de Kylian Mbappé ont été annoncés du côté du Barça. Cependant, comme AS le révélait dernièrement, Xavi Hernandez serait particulièrement emballé par l’idée d’attirer Mohamed Salah au club culé, appréciant la polyvalence sur le front de l’attaque qu’il démontre à Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Reds , Salah ne serait pas sur le point de prolonger son engagement en question pour la simple et bonne raison que la position du clan Salah et les dirigeants de Liverpool sont trop éloignées sur la question économique de son futur contrat.

Pas de départ à Barcelone d’actualité pour Salah !