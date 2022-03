Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Énorme coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé !

Publié le 29 mars 2022 à 20h30 par B.C. mis à jour le 29 mars 2022 à 20h39

Alors que son départ semblait inéluctable en fin de saison, Ousmane Dembélé pourrait encore rester au FC Barcelone malgré l’intérêt du PSG. En effet, les discussions vont reprendre dans les prochains jours entre l’entourage du Français et le club catalan.

Faute d’accord pour la prolongation de son contrat prenant fin à l’issue de la saison, le FC Barcelone a mené la vie dure à Ousmane Dembélé cet hiver en l’écartant du groupe de Xavi afin de le pousser vers la sortie. Prié de se trouver un nouveau club en janvier, l’international français a décidé de rester chez les Blaugrana , malgré les intérêts annoncés du PSG, de Chelsea ou encore de Tottenham. Depuis, Ousmane Dembélé retrouve des couleurs en enchaîne les prestations de haute volée, étant l’un des artisans du renouveau du FC Barcelone aux côtés notamment de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Pour autant, la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé est loin d’être réglée et Joan Laporta se prépare toujours à perdre l’international français, dont l’arrivée future au PSG est même annoncée par la presse catalane. Cependant, le FC Barcelone pourrait totalement relancer ce dossier.

Les discussions vont reprendre entre le clan Dembélé et le Barça

Alors que les discussions sont rompues entre les deux parties depuis que le clan Dembélé a refusé la dernière offre de prolongation du FC Barcelone, le dossier pourrait repartir de plus belle prochainement. Ce mardi soir, le quotidien Sport annonce que Joan Laporta veut rouvrir le dialogue avec Moussa Sissoko, agent du champion du monde tricolore. L'entourage d’Ousmane Dembélé assure à Sport qu’il est prêt à écouter les arguments du club culé si la direction fait le premier pas, ce qui va être le cas puisque les discussions vont reprendre dans les prochains jours à en croire le média catalan. Une tendance confirmée par Onda Cero , qui révèle la tenue d'une réunion très bientôt. Loin de partir favori il y a encore quelques semaines, le FC Barcelone peut clairement reprendre espoir dans ce dossier.

Xavi, le vestiaire… Pourquoi Dembélé pourrait dire oui à Laporta