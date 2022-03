Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Laporta sur le clan Dembélé !

Publié le 29 mars 2022 à 9h15 par A.M.

Alors que la situation d'Ousmane Dembélé semble de plus en plus tendue, Joan Laporta pointe du doigt le côté imprévisible de l'agent de l'ailier français.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé ne semble pas être sur le point de prolonger son bail avec le FC Barcelone. Et pour cause, les discussions seraient au point mort après le refus de la dernière offre du Barça. Et sans Xavi, l'ailier français aurait même pu finir la saison en tribunes. Finalement, le technicien catalan est intervenu et s'appuie désormais sur un Ousmane Dembélé qui n'a jamais semblé aussi fort qu'aujourd'hui. A tel point que Joan Laporta ne ferme pas la porte à sa prolongation, mais s'inquiète toutefois du comportement de Moussa Sissoko, l'agent de l'ancien Rennais.

Laporta pointe du doigt l'agent de Dembélé