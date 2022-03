Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi laisse le champ libre au PSG pour Paulo Dybala !

Publié le 29 mars 2022 à 20h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paulo Dybala va quitter la Juventus et apparaît dans le collimateur de plusieurs clubs, dont le PSG. Annoncé sur les traces de l’Argentin, le FC Barcelone aurait de son côté décidé de se mettre en retrait.

C’est désormais acté, Paulo Dybala va quitter la Juventus à l’issue de la saison. Libre, l’Argentin apparaît ainsi comme une bonne affaire dans ce marché des transferts, et les cadors européens ne s’y trompent pas. Le FC Barcelone, l’Inter Milan et Tottenham sont d’ores et déjà cités parmi les prétendants à La Joya , tout comme le PSG, attentif à sa situation d’après L’Équipe ce mardi. Une bataille importante prend donc place pour Paulo Dybala, mais de son côté, le Barça aurait décidé de se mettre en retrait.

Le Barça et Xavi ne sont pas emballés par Dybala