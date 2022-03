Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 29 mars 2022 à 19h45 par Th.B.

Certes, le10sport.com vous a révélé ce mardi qu’une prolongation de contrat au PSG est de plus en plus attrayante aux yeux de Kylian Mbappé. Cependant, à l’étranger, on en démord toujours pas sur son départ libre au Real Madrid à l’intersaison.

Alors que cela semblait être délicat, voire impossible que le PSG puisse conserver Kylian Mbappé la saison prochaine, une prolongation de contrat ne serait plus utopique pour l’attaquant parisien dont l’engagement contractuel prendra fin le 30 juin prochain. C’est en effet ce que le10sport.com a tenu à vous communiquer comme information ce mardi 29 mars. Bien qu’il ait pris un engagement moral envers le Real Madrid en début d’année 2022, le fait d’apposer sa signature sur un nouveau contrat de deux saisons avec la possibilité d’avoir carte blanche pour quitter le PSG après la Coupe du monde et la saison prochaine plaît de plus en plus à Mbappé. En effet, l’élimination en Ligue des champions par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale lui laisse un sentiment d’inachevé, lui qui aimerait quitter son club dans d’autres conditions. L’Équipe a confirmé cette tendance ce mardi après-midi.

« À l'heure actuelle, il est plus probable qu'il aille au Bernabeu »