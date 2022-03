Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive de Longoria pour cet international français ? La réponse !

Publié le 29 mars 2022 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2022 à 18h14

Dans le dur avec l’AS Roma, Jordan Veretout serait sur le départ. L’OM aurait manifesté son intérêt l’été dernier mais depuis, le dossier n'a pas bougé.

L’avenir de Boubacar Kamara à l’OM continue de s’assombrir. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain marseillais aurait refusé une nouvelle offre de prolongation avec un salaire de 5M€ comme l’a expliqué Goal . Pablo Longoria va donc devoir se résigner et penser à son successeur. D’après la presse italienne, Jordan Veretout, le milieu de l’AS Roma, serait dans les petits papiers de l’OM. Un dossier qui n’évoluerait plus vraiment…

Pas d’approche depuis l’été dernier