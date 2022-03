Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pogba au PSG ? Deschamps ne ferme pas la porte !

Publié le 28 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba, Didier Deschamps assure qu'il n'est pas inquiet par le choix de son milieu de terrain qui rejoindra de toute façon un grand club.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba peut donc s'engager libre avec le club de son choix. Malgré tout, il n'a toujours pas pris sa décision. « C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée », assurait Paul Pogba dont le nom circule avec insistance au PSG. Mais Didier Deschamps n'est pas inquiet.

«On parle de top niveau donc je dirais à la limite, peu importe le choix»