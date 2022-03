Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur la rumeur Mbappé au Barça !

Publié le 29 mars 2022 à 18h15 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé ces derniers jours, il n’y aurait absolument aucun contact entre l’attaquant du PSG, son entourage et les décideurs du Barça.

Et si Kylian Mbappé finissait par arborer la tunique du FC Barcelone plutôt que celle du Real Madrid ? La semaine dernière, L’Équipe révélait que le Barça cultivait un intérêt pour l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’en juin prochain et disposant pourtant d’un engagement moral envers le Real Madrid comme le10sport.com vous le dévoilait en janvier dernier. Cependant, le quotidien sportif affirmait que le clan Mbappé ne fermerait pas la porte au FC Barcelone en cas de départ libre de tout contrat à l’intersaison. Cependant, il n’y a rien à signaler entre le FC Barcelone et Kylian Mbappé selon les sources contactées par le journaliste Julien Laurens.

« Rien entre Barcelone et le clan Mbappé »